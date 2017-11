Etre un jeune de droite en 2017

C’est quoi être un jeune de droite aujourd’hui ? Azzedine Ahmed Chaouch s’est posé la question. Aujourd'hui un jeune de droite, c'est surtout un jeune qui a l'impression qu'on ne parle pas assez de lui. Tellement peu... Et surtout le jeune droite, c'est un jeune sans boussole. Alors il se disperse. Il a pu choisir Macron pour le côté libéral sur l'économie, Marine Le Pen pour le côté très conservateur sur les valeurs. Il a pu choisir de s'en foutre complètement et de ne plus aller. Il a pu aussi choisir de quitter le pays, pour aller faire de la monnaie ailleurs. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 1