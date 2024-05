Européennes : programmes, punchlines, postures… ce qu’il faut retenir de "la grande confrontation"

Ce mardi, LCI a organisé le premier débat télévisé entre les huit principales têtes de liste aux élections européennes du 9 juin. Durant trois heures, Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bellamy (LR), Léon Deffontaines (PCF), Raphaël Glucksmann (PS/Place publique), Valérie Hayer (Renaissance), Marion Maréchal (Reconquête) et Marie Toussaint (Les Écologistes) ont répondu aux questions de David Pujadas. Après avoir évoqué l'aide à l'Ukraine, la menace russe, la situation dans la bande de Gaza et la Nouvelle-Calédonie, les huit candidats ont parlé des questions économiques, leurs propositions en matière d'environnement avant de conclure sur les sujets migratoires.

