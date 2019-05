Lundi soir, LCI a tenu six heures de direct entièrement consacrées aux débats pour les élections européennes. À 18h, les « petits » candidats ont débattu, puis à 20h les « gros » candidats ont suivi. Six heures de prises de becs, de regards assassins, de petites phrases buzz qu’on a résumé en 5 moments forts.