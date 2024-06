Européennes : Valérie Hayer se fait-elle cannibaliser par le gouvernement ?

Plus le gouvernement soutient Valérie Hayer et plus elle baisse dans les sondages. La tête de liste Renaissance avait démarré à 20% d’intentions de vote au début de l’année. Depuis que Gabriel Attal et Emmanuel Macron lui font de la pub ouvertement, elle est tombée à 15%. Aurait-il été préférable que la tête de liste fit campagne seule, sans le soutien encombrant du gouvernement ? Les journalistes de Quotidien, Paul Moisson, Stephen Chattour et Arthur Després se sont rendus au meeting de Valérie Hayer hier soir pour poser la question au Premier ministre.

