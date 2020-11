L'image est-elle plus choquante que l'acte ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Lundi soir, les forces de l’ordre ont évacué dans la violence un camp de réfugiés récemment installé place de la République. Plusieurs journalistes et témoins sur place ont pu filmer la scène. Leurs images ont rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, provoquant l’indignation d’une partie de la classe politique et de l’opinion. Ce matin, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin jugé « choquantes » ces images, tout en réclament un rapport sur « la réalité des faits ». Comme si les images, seules, pouvaient mentir.