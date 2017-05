Le truc qui était super hier, c’est que tout le monde a gagné ! La droite, la gauche, le centre : tout le monde a gagné ! C’est une véritable partouze politique à laquelle nous avons assisté. Mais dans une partouze, y a toujours le rejeté… Celui qui ne veut plus ou ne PEUT plus participer à la partouze. Mais on vous rassure, la partouze (la trève) n’aura duré que 40 minutes…