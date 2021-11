EXCLU - 20h15 Version Longue : en immersion avec les soldats de l’opération Barkhane

Depuis 2014, sous l’impulsion de François Hollande, les troupes françaises sont déployées au Mali. L’opération « Barkhane » doit repousser les attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaeda qui menacent de prendre le contrôle du pays. Depuis neuf ans, 52 soldats français y ont péri au cours de leur mission. En juin 2021, après des mois de relations diplomatiques en constante dégradation, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l’opération Barkhane. Une décision prise comme un abandon par le Mali. En réalité, la France ne quitte pas tout à fait le territoire, mais elle va réduire de moitié ses effectifs sur place. Son but : concentrer la lutte antiterroriste sur la « Zone des trois frontières ». À Gao, Paul Gasnier et Paul Bouffard ont pu suivre le quotidien des jeunes soldats sur la base française. Sur place, rien ne laisse présager d’une fin possible de l’opération Barkhane, bien au contraire : au quotidien, le génie militaire continue de construire de nouvelles infrastructures pour accueillir les forces armées françaises. Les 2000 soldats déployés, eux, sont sur un qui-vive permanent. Toute la journée, ils multiplient les patrouilles pour récolter de précieux renseignements pour lutter contre les groupes armés terroristes. De jour, comme de nuit, ils sont prêts à intervenir en quelques minutes.