EXCLU - On a (enfin) pu rencontrer Geneviève Legay, elle donne sa version des faits

Le 23 mars dernier, Geneviève Legay défilait avec les gilets jaunes de Nice lorsqu’elle a été violemment bousculée pendant une charge des forces de l’ordre. Transportée en urgence à l’hôpital le plus proche, la septagénaire souffrait d'un traumatisme crânien, ainsi que de cinq côtes et d'un coccyx. L’émotion suscitée par l’hospitalisation de la retraitée s’est rapidement transformée en colère après les propos du chef de l’État l’appelant à faire, à l’avenir, preuve d’une « certaine forme de sagesse ». Depuis deux semaines, Paul Larrouturou a pu être en contact avec Geneviève Legay et ses filles, mais n’a jamais pu l’interroger directement, l’hôpital lui ayant refusé l’entrée. Ce mardi, il a enfin pu la rencontrer pour prendre de ses nouvelles.