Exit Charles III, place à Silvio Berlusconi en direct de sa chambre d’hôpital

Alors que toutes les chaînes du monde entier ont suivi en direct le couronnement de Charles III à Londres, la chaîne italienne Sky TG24 a donné la priorité au direct en diffusant l’intervention de Silvio Berlusconi depuis sa chambre d’hôpital pour la première fois depuis son séjour aux soins intensifs. Le couronnement de Charles III a donc été relégué au second plan pendant 20 minutes. L’élu républicain George Santos a été inculpé ce mercredi 10 mai pour fraude, blanchiment d’argent et fausses déclarations à la Chambre des représentants. Il avait notamment menti sur ses origines, sa formation, sa religion et même sur son passé de drag queen. Il a finalement été remis en liberté contre une caution de 500 000 dollars. Malgré cela, il refuse de démissionner et il annonçait même être candidat à sa réélection quelques jours avant son inculpation. En attendant son audience le mois prochain, il continue de travailler et vient de présenter son projet de loi anti-vaccin. S’il est reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation retenus contre lui, il risque jusqu’à 20 ans de prison.