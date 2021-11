Exploitation, dangers, salaire de misère : la face cachée de SheIn

Bien moins connu que H&M ou Zara, Shein (à prononcer She-In) est un géant de la fast-fashion. Considéré comme le plus grand détaillant de mode du monde, Shein a vendu pour près de 10 milliards de dollars de vêtements en 2020. Son appli est la plus téléchargée au monde dans la catégorie shopping, devant Amazon. Ça, c’est pour la partie que l’on connaît sur la marque. Cette semaine, on a aussi découvert sa face cachée. L’ONG suisse Public-Eye a enquêté dans les usines de Shein, dans la région de Guangzhou en Chine. Le rythme y est infernal, les employés sous-payés et sans contrat de travail et les normes de sécurité jamais respectées.