20h15 Express - Elisabeth Borne et Gabriel Attal au front pour la rentrée des classes

Le ministre de l’Education, Gabriel Attal, était en déplacement dans une école primaire d’Ille-et-Vilaine lundi 4 septembre, pour la rentrée des classes, aux côtés de la Première ministre, Elisabeth Borne. Les deux membres du gouvernement ont été quelque peu chahutés par des contestataires demandant davantage d’effectifs au sein des écoles. A plusieurs milliers de kilomètres de l’hexagone, les jeunes Ukrainiens ont eux aussi effectué leur rentrée des classes. La chanson qui résonne dans les classes ukrainiennes fait elle écho à la guerre qui sévit dans le pays. A Kharkiv, c’est sous terre que de nombreux élèves ont effectué leur rentrée. Puis retour en France, et plus précisément dans un lycée du 13ème arrondissement, dans lequel l’abaya, désormais interdit, ne semble plus être un sujet essentiel.