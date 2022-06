Fabien Roussel, le ronchon de la NUPES

Toute la campagne présidentielle, Fabien Roussel l’a passé à affronter Jean-Luc Mélenchon, mais pour la campagne des législatives, le communiste s’est associé à la NUPES. Il doit donc faire campagne sous la direction du patron des Insoumis, malgré leurs divergences multiples et leur relation franchement compliquée. Résultat : à gauche, on accuse Fabien Roussel de ne pas vraiment y mettre du sien. Le fait est que le communiste a disparu des radars depuis un mois, se limitant à un service minimum pour le lancement de la NUPES. À quelques jours du second tour des législatives, Fabien Roussel est sorti de sa réserve pour tenter de convaincre les jeunes d’aller voter.