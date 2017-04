Toute la semaine, on va recevoir les hommes et des femmes qui interrogent les candidats à l’élection présidentielle tous les matins. On commence avec Fabienne Sintes de France-Info, seule femme en France à la tête d'une matinale. Et à 6 jours des élections, elle n'a pas un, mais deux mots à la bouche : vivement dimanche !