Aujourd’hui, Camille Lellouche se glisse dans la peau de Nabilla, la star de télé-réalité la plus populaire en France grâce à un « Non mais allô quoi ». Et Nabilla a un secret à révéler dans Quotidien ce soir ! Ce matin, en mettant son shampoing, elle a trouvé la zone pour activer les neurones de son cerveau. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 2