On est passé à ÇA du chaos. Mercredi, fin d’après-midi, Facebook ne répond plus. Instagram non plus, même Whatsapp a mis les voiles. Gros drame sur la planète : personne n’a plus rien à faire pour s’occuper quand il est aux chiottes. Les Instagrameuses et Instagrameurs sont au bord du suicide. Tout fout le camp. Grosse pensée à tous ceux qui ont pensé que leur heure était venue.