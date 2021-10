FacebookDown : que s’est-il passé ?

Coup dur pour les influenceurs et les accros aux réseaux sociaux : Facebook, Instagram et WhatsApp étaient inutilisables pendant plus de six heures lundi après-midi. C’est à ce jour la plus grande panne de l’histoire des réseaux sociaux : le monde entier s’est retrouvé plongé dans le noir numérique. Au total ce sont 3,5 milliards d’utilisateurs qui ont été privés de leurs applications préférées. De quoi nous rappeler que Mark Zuckerberg et son Facebook détiennent un quasi-monopole sur les messageries, rien que 70% du marché mondial.