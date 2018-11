Dans le dernier volet des aventures d'Astérix, qu'il a créé, Alexandre Astier a bousculé les codes de la création d'Uderzo et Gosciny : il l'a replacé dans le temps. Alors que, d'ordinaire, Asterix et Obélix vivent dans un espace-temps... hors du temps, où on ne vieillit pas. Du coup on l'a interrogé, quel âge a Astérix, en vrai ?