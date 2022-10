Personne ne peut battre Éric Zemmour à “Qui est le plus trash ?”

Invité sur le plateau de RMC, Éric Zemmour rejette les accusations de récupération politique après le meurtre de Lola et l'organisation d'un rassemblement ce jeudi 20 octobre à Paris. Selon lui, l'affaire "dépasse ses parents". Il qualifie ce meurtre de “francocide”, mot inventé qui qualifie “un crime commis sur un Français par un étranger”. Et face à la récupération politique du meurtre sordide de Lola, retrouvée égorgée dans une malle dans le XIXème arrondissement à Paris le 14 octobre dernier, l'animateur de BFMTV Bruce Toussaint s’est emporté face au responsable du mouvement jeunesse de Reconquête, Stanislas Rigault. L'animateur s’est insurgé à propos de l’utilisation du prénom Lola pour la manifestation organisée par l’extrême-droite ce jeudi 20 octobre : "Cette enfant n'est pas enterrée !", a-t-il martelé. La marche était initialement organisée en mémoire de la jeune Lola par l'Institut Pour la Justice, proche de l’extrême-droite. Mais le think tank français a modifié l’événement pour en faire un rassemblement en hommage à toutes les victimes. En effet, la famille de la collégienne s’est opposée à la récupération politique de l’affaire par l’extrême-droite.