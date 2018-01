Fait du Jour - Après ses propos sexistes, les autres remarques plus que limites de Robin Reda

C’est le grand loupé du jour ! Après Rayan Nezzar, porte-parole éphémère de LREM, et ses tweets insultants, on vous présente Robin Reda. Dans la nuit de mecredi à jeudi, il a eu un échange musclé avec la présidente de la commission des Lois à l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Celle-ci lui a en effet reproché de divulguer les conclusions du rapport relatif à la consommation de cannabis à la presse avant même d’en faire part à ses collègues. Ce dernier lui a lors rétorqué « Merci pour ces rappels au règlement quasi-maternels ». Alors que la présidente souligne le caractère misogyne de ces propos, Robin Reda s’enfonce un peu plus en déclarant : « Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. » Mais il a dit bien pire encore...