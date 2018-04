Le fait du jour : BFMTV, 1ère chaîne d’info sur soi-même de France

Ce lundi 9 avril, tout avait commencé normalement sur BFMTV : les journalistes à l’antenne évoquaient les grèves à la SNCF, les élections en Hongrie, la Turquie, la Syrie… et puis, à 9h57, plus rien. Pourquoi ? Parce que la chaîne d’info venait d’avoir LA confirmation : Emmanuel Macron viendra donner une interview conjointe sur BFMTV et Mediapart dimanche soir. À partir de là, vous pouvez oublier le reste du monde, BFM était en boucle… sur elle-même. La chaîne a donc fait intervenir des experts pour parler… d’elle-même et a commencé à teaser l’énorme soirée de dimanche. Sauf qu’on est lundi et qu’il va falloir meubler pendant six jours. On a donc imaginé à quoi allait ressembler la semaine de BFM. Voilà ce qui va se passer : jour après jour, la chaîne va débriefer avec experts à l’appui le lieu de l’interview, la chaise où sera assis le chef de l’État, la température du studio d’enregistrement et même le nombre de centimètres entre Emmanuel Macron et ses intervieweurs. Il faut meubler, on vous dit. Sauf qu’Emmanuel Macron est en pleine contre-offensive médiatique : jeudi à 13h, il sera déjà sur TF1 et LCI pour une interview exclusive. BFM devra donc faire très attention à leurs questions, pour ne pas faire doublons.