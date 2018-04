Fait du jour : bienvenue chez Mohammed Ben Salmane

C’était l’événement diplomatique du début de semaine : le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, était en visite à Paris pour trois jours. Il a rencontré Emmanuel Macron à l’Élysée, a peut-être même jeté un œil à l’avancement des rénovations de son château à 275 millions d’euros dans les Yvelines mais, surtout, il a reçu les ministres des Affaires étrangères et des Armées, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly. Oui, il les a reçu, car ce sont eux qui ont fait le déplacement pour rencontrer le prince. Où ? Dans son hôtel particulier, en plein cœur de Paris. Un hôtel particulier appartenant à une société domiciliée… au Luxembourg. Du plus bel effet.