Le fait du jour : le casse-tête éditorial des cartes multicolores post-élection  

En France, depuis dimanche, nous avons un VRAI problème de couleurs. De couleurs à attribuer aux partis pour les représenter. Et c’est un VRAI sujet éditorial. Depuis hier, les journaux tentent de représenter les résultats de vote du premier tour à l'aide de cartes multicolores habituellement bien utiles. Mais avant, c’était facile : on avait le rose pour le PS et le bleu pour la Droite. Depuis dimanche, les choses se sont quelque peu compliquées... Au grand dam des rédactions.