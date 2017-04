Le fait du jour : Chienne de vie pour Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau  

Aujourd'hui, rendons hommage à une catégorie de personnes à qui nous ne pensons pas assez. Ils ne sont pas nombreux (ils sont 2 en fait), et c’est peut-être pour ça qu’on ne parle pas d’eux. Pour Anne Claire Coudray et Gilles Bouleau, tous 2 présentateurs du JT de TF1, les temps sont durs. Car depuis lundi soir, TF1 est soumis à l’égalité de temps de parole et tous les soirs, ils reçoivent à la fin du JT, un candidat…