Ça y est ! On y est PRESQUE ! Il reste 2 semaines ! C’est ce que l’on appelle : la dernière ligne droite des présidentielles, et c’est la première fois que l’on vit une période comme ça : cette dernière ligne droite assez spectaculaire…Nous n’avons pas 2 finalistes mais 4. C’est à dire que PERSONNE ne sait. Et pour vous éclairer, ne comptez pas sur la presse, qui ne cesse de demander à tout va : "mais jusqu'où iront-ils ?!"