Fait du jour : Vous détestez la pluie ? Les rédactions l’ADORENT !

Vous l’aurez tous remarqué : depuis quelques jours, on a vraiment un temps… exécrable ! Mais si la plupart des Français désespère de revoir le soleil, les JT, eux, semblent s’en frotter les mains. Et pour cause, les intempéries, c’est fédérateur et concernant. Et oui la pluie, ça touche et intéresse tout le monde ! De plus, pour un journaliste, c’est bien plus facile à illustrer que la courbe du chômage. Et puis c’est tellement drôle…