Le fait du jour : Donald Trump étale sa bêtise sur le livre d'or du mémorial de la Shoah  

Demain, Donald Trump, véritable lumière de notre monde venue de l'autre côté de l'Atlantique, sera à seulement deux heures de Paris. Mais avant ça, on a décidé d'aborder la journée d'hier du Président américain, qui était au mémorial de la Shoah, en compagnie du Premier Ministre israélien. Et cette fois, on en a eu la confirmation : Donald Trump est dénué d'une quelconque intelligence. Il n'y a qu'à voir le mot qu'il a laissé sur le livre d'or du mémorial...