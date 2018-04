Le Fait du jour : Elisabeth Borne découvre les synonymes

Depuis le début de la grogne des cheminots, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, n’a qu’un mot à la bouche : la concertation. Concertation, concertation, concertation. Au point que c’est devenu un petit jeu pour Quotidien : à chaque interview télé ou radio, on compte le nombre de fois où le mot "concertation" est prononcé par la ministre. Mais, ce vendredi matin, surprise et désillusion : Elisabeth Borne a semble-t-il appris à ouvrir un dictionnaire des synonymes. Ne dites plus concertation, dites "discussion" ou "réunion" ou même "négociation". Le problème avec les synonymes, c’est que même quand on en a plein sous la main, si on n’a rien à dire… on finit quand même par toujours répéter la même chose.