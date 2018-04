Profession Président : Emmanuel Macron sonne la messe

Lundi 9 avril, Emmanuel Macron a tenu un discours de plus d’une heure auprès du Collège des Bernardins de Paris. Un discours résolument en faveur des catholiques, qu’il a appelé à s’engager politiquement, en regrettant notamment le débat sur la Manif’ pour tous et en appelant à "rétablir le lien entre l’État et l’Eglise". Curieusement, son discours a beaucoup plu à Christine Boutin. Moins à la gauche. Une déclaration d’amour aux catholiques, une "opération séduction" même. Emmanuel Macron a tenu un long discours – une heure et cinq minutes – au Collège des Bernardins lundi 9 avril. L’objectif ? Séduire les évêques et les catholiques de France. Un discours dans lequel Emmanuel Macron les a appelé à s’engager politiquement, souhaitant "rétablir le lien entre l’État et l’église" et regrettant même les débats autour du mariage pour tous. Le chef de l’État a dit regretter que les catholiques aient été "relégués par méfiance acquise et par calcul au rang de minorité militante contrariant l’unanimité républicaine". Un discours qui a beaucoup choqué l’opposition ainsi que les internautes. Ce mardi, nombreux sont les responsables, de gauche notamment, qui dénoncent une remise en cause de la laïcité, voire de la loi de 1905 qui garantit la séparation de l’église et de l’État. Autre point de crispation : une phrase, tirée du discours d’Emmanuel Macron, qui assure que l’église catholique aide au quotidien, "des familles monoparentales, homosexuelles (sic) ou ayant recours à l’avortement en essayant de concilier ses principes et le réel". De nombreux internautes ont dénoncé ce discours, expliquant que l’église catholique interdit et condamne toujours l’homosexualité, l’avortement ou les discussions sur la fin de vie.