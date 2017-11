Fait du jour : Emmanuel Macron en visite en Afrique

Il s’agit du premier gros déplacement du Président en Afrique, trois pays en trois jours : Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Ghana avec un retour à Paris jeudi soir. Première étape hier. L’avion a attérit à Ouagadougou et il a été accueilli par le Président du Faso Kaboré. Le test était de ne pas rater le rendez-vous avec les jeunes du Burkina Faso, ne pas rater le premier discours sur le sol africain, le plus symbolique. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 2