Le fait du jour : Faites de la philo avec Marine Le Pen  

"Le peuple a t il toujours raison ?" C’est le sujet qui a été lancé hier par Laurent Delahousse sur France 2 avec Marine Lepen. Et c’est un VRAI sujet de philosophie. On s'est donc interrogés et on a trouvé des corrections : thèse, anti-thèse, synthèse et tout le binz… Et Emmanuel Macron au fait, il serait pas en plein concours de coqs avec Delahousse ? Eric et Quentin nous livrent ce qui se passe dans la tête du candidat face à Laurent Delahousse.