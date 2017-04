Le fait du jour : Fillon se met aux Snaps  

Ce matin à 11h40, on a bien failli lâcher l’affaire… On s’est dit « Non vraiment, cette campagne va trop loin ». François Fillon a donné ce matin une interview sur son compte officiel Snapchat. Et il a fait les choses en grand, il ne nous a rien épargné : nous venons de voir François Fillon avec un filtre « snapchat » et des lunettes sacrément rigolotes. On se dit quand même que le community manager de la campagne a dû passer un sacré temps à expliquer le concept au candidat... Quoi qu'il en soit, c'est là !