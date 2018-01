Fait du jour : le grand flop de Laurent Wauquiez

C’est le 10 décembre dernier que Laurent Wauquiez a été élu à la tête du parti Les Républicains. Et ce jeudi 26 janvier, il passait son premier grand oral sur France 2. Il était en effet l’invité de l’Emission Politique présentée par Léa Salamé. Quotidien décortique pour vous les meilleurs moments de cette interview. On retiendra notamment son échange avec une professeure de l’Université Paris Diderot, spécialiste de l’islam. Là où elle tente de lui parler du « vivre ensemble », Laurent Wauquiez préfère évoquer "l'intégrisme islamique »… Cette longue interview devait être, pour lui, l’occasion d’expliquer sa ligne et de convaincre. Sauf que Laurent Wauquiez a réalisé la pire audience de l’émission depuis sa création, avec seulement 1,5 millions de téléspectateurs.