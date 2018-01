Fait du jour : Imaginons ensemble Trump en slip, à la visite médicale

Alors que certaines personnalités politiques et médiatiques mettent en doute l’état de santé mentale du Président des Etats-Unis, ce dernier a eu droit a un check-up compelt et très médiatisé. C’est le Docteur Ronny Jackson qui a a dont verifié l’état de santé de Donald Trump, et on sait dorénavant tout du poid et de la taille de sa taille. Pas de révélation incroyable à l’exception d’un cholestérol un peu élevé mais une conférence de presse épique ou tout y est passé…