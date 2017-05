Le fait du jour : "It all comes from Manchester, mate"  

Noel Gallagher nous disait : « The thing about Manchester is … It all comes from here ». Traduction : « La seule chose à savoir sur Manchester… C’est que tout vient d’ici. » Si l'affirmation peut paraître un poil chauvine, l'équipe de Quotidien a décidé de s'en foutre, ce soir, et de rendre hommage à une ville qui a tant apporté à la culture mondiale. On revient ce soir sur l'âme unique de la ville, de son histoire politique aux groupes de musique emblématiques qu'elle a vu naître.