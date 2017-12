Fait du jour : l'hommage de Johnny Hallyday

Retour sur l'hommage grandiose à Johnny Hallyday, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Encore une fois, que l’on soit fan ultime… Fan normal… Ou pas spécialement fan de Johnny Hallyday, samedi, on a trouvé que c’était… Bien. On a vu Nathalie Baye et David Hallyday ainsi qu'Eddy Mitchell. Et on a trouvé bien… les meilleurs potes, dehors alignés. On a aimé Nicolas Sarkozy qui fait des coucous quand il arrive dans l’église... Très émouvant ! Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2