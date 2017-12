Fait du Jour : L'homme qui était partout !

Si je vous dis que cet homme a entourloupé toutes les chaînes, vous me croyez ? Et cet homme, on le connaît. Il s’agit d’une personne qui, au lieu de collectionner les timbres, collectionne les interviews. Comment arrive t il à se retrouver à l’antenne ? Réponse avec les questions des journalistes : "vous étiez le seul ici, le premier avant nous". oui comprenez bien, il se débrouille pour être le premier sur place et 2ème info : "Vous êtes venus vers nous pour nous demander si c’était vrai." C’est LUI qui fait la démarche d’aller voir les journalistes pour être interviewé. Alors peut-être il vraiment fan. Mais bon vous connaissez pierre et le loup ? Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 2