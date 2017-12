Fait du Jour : L’interview qui casse les codes

Après l’élection de Miss France ce week-end, hier soir nous avons eu le droit à une nouvelle compétition. Delahousse-Macron, qui sera le plus beau ? En effet, les deux hommes se sont retrouvés pour une interview que nous qualifierons de « rentre-dedans » avec au compteur près de 52 questions pour 40 minutes et 3 secondes de débat enflammé. La vraie nouveauté, c’est qu’ils ont marché, un véritable marathon ! Et niveau réalisation, on a eu le droit à du flou, du contre flou, des reflets dans le miroir, regards dans le vide. Ça ressemblait à du Truffaut ou bien du Godard. Nous avons eu affaire en réalité à un véritable film Français. - Extrait Quotidien du 18 décembre 2017.