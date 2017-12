Fait du jour : l'intimité toute relative de l'inhumation de Johnny Hallyday

On pense qu’il y a eu une malheureuse confusion hier…Une incompréhension… Sur cette phrase : « Dans la plus stricte intimité ». que l’on entend depuis 3 jours. Définition de cette formule qui est dans le Larousse : « Dans la plus stricte intimité » : « en présence seuls de la famille ou des amis les plus proches ».Tout le monde a bien compris l’info. Sauf BFM… Il y a eu une confusion. Ca peut arriver à tout le monde. Parce qu’ils avaient l’info eux aussi. BFM est la seule chaîne de France à diffuser DANS l’intimité du corbillard de Johnny… Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 12 décembre 2017 – Partie 2