Fait du jour : le maire de Béziers a encore frappé !

Oui, ON SAIT… Il ne cherche que sait. Mais OUI on en parle quand même… parce qu’on pense qu’il FAUT en parler… Même si on sait qu’il n’attend qu’une chose : que les médias en parlent pour que ses administrés pensent qu’il travaille… Alors que ça s’appelle « faire du vent ». La polémique de décembre du Maire de Béziers est sortie. On va tout de suite sur place. Mais vous savez, c’est pas nous qui gérons Béziers… Ce ne sont pas nos équipes qui gèrent cette ville. Non non… Nous, on gère pas Béziers… On n’a pas le droit. Ce sont nos collaborateurs de la zone sud qui gèrent Béziers…Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 13 décembre 2017 – Partie 1