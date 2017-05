Marine Le Pen était hier sur le plateau du 20h de TF1. Pendant la campagne, on avait eu le temps d'apprécier ses changements d'humeur, facilement identifiables. Eh bien hier soir, ça n'a pas manqué. On a retrouvé une Marine Le Pen toute guillerette. Et c'est pas tous les jours le cas. Incroyable elle a même preuve d'auto-critique...