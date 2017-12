Fait du jour media : les coulisses de l'hommage à Johnny Hallyday

C’était le plus grand show télé de l’année… Du jamais-vu TF1, France 2 et les chaînes info étaient en édition spéciale non-stop jusqu’à 15h30. 6 heures de direct sans pub.Qui ont commencé à 9h30… Avec des envoyés spéciaux partout, des journalistes à moto, des caméras sur grue. Tout ça, c’était avant l’arrivée du cercueil rue Royale, face à l’église de la Madeleine. A partir de là, toutes les images étaient fournies par TF1 et France 2… Avec 9 caméras à l’extérieur, 9 dans l’Eglise. Aucune autre n’était autorisée… Les journalistes interdits d’accès à l’interieur… Et niveau audiences, ça a bien entendu cartoné. Retour sur les coulisses de cet incroyabe cérémonie. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2