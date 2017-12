Le fait du jour : Mélenchon harcelé

Les français en ont-ils marre de la politique ? L’émission politique de France 2 avec Jean-Luc Mélenchon n’a pas très bien marché. Julien Bellver analyse les audiences et débriefe en plateau. On commence avec le Top 3 des meilleurs moments de la soirée et notamment cette réponse incroyable de Jean-Luc Mélenchon sur le harcèlement. « Non je ne me souviens pas de femmes harcelées … En revanche MOI, on m’a harcelé ! » Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 1er décembre 2017 – Partie 2