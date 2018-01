Fait du jour : les ministres se foutent-ils des journalistes ?

Hier, grosse journée autour de Notre Dame des Landes. C’est donc tout naturellement que les rédactions ont envoyé leurs équipes à la sortie du conseil des Ministres, pour obtenir des réactions sur le sujet du jour. « Que vous a dit le Premier Ministre ? » Pas de réponse de la part de la Ministre des sports Laura Flessel qui n’a probablement pas entendu la réponse. Mais Blanquer et Lemaire ne donneront pas plus d’informations. Mr Castaner lance un « plein de choses » avant de faire un coucou de la main et le Ministre du travail fait lui aussi, semblant de ne rien entendre. Alors la question c’est : Pourquoi les rédactions continueraient à envoyer des équipes ? Qui seront les plus embêtés : les journalistes ou les ministres ?