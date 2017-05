26, c'est le nombre de pages consacrées à Emmanuel Macron dans le dernier numéro de Paris Match. 26 pages, avec pour seul sujet le nouveau Président. Alors, forcément, on s'interroge : Paris Match serait-il subventionné par l'Elysée ? Les journalistes à l'origine du dossier ont-ils pris de la drogue ? Et si oui, LAQUELLE ? On a quelques réponses...