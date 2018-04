Mardi soir, à la Maison Blanche, c’était soirée de gala. Le président Trump recevait en grande pompe Emmanuel Macron et sa délégation et, vue d’ici, ça ressemblait pas mal à une partie fine. Décor bucolique, mais en plastique, invités triés sur le volet et pourtant pas franchement recommandables, tenues extravagantes et plein de moustache. Une vraie soirée prestige.