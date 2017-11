Si vous êtes fumeurs… Quand vous allez voir le nouveau prix des paquets clopes, vous allez vous asseoir et vous allumer une clope. L’augmentation du prix du tabac, c’est ce qu’on appelle dans le milieu journalistico bobo germanopratin : un marronnier. Et on a eu une idée : Faire un seul sujet sur la hausse du tabac en remontant le temps. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 13 novembre 2017 – Partie 2