Fait du jour : remaniement, Griveaux qui part, Griveaux qui revient...

Que CEUX qui nous regardent soient les bienvenus… Ah non pardon… Désormais, il faut dire : Que CELLES et CEUX qui nous regardent soient les bienvenus. Il faut être inclusif. Le remaniement ministériel a été annoncé vendredi soir… Et il y a un changement à Bercy : Bruno Lemaire reste le Ministre de l’Economie et des Finances. Mais son secrétaire d’état Benjamin Griveaux (Ou plus exactement : Benjamin-Blaise Griveaux – c’est son vrai nom… Benjamin-Blaise)… s’en va pour être porte-Parole. Et c’est le protocole : il y a toujours une conférence de presse de passage de témoin. Extrait de Quotidien du 27 novembre 2017