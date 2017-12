Le site de l'Elysée à la ramasse

Quotidien a constaté que le site de la présidence de la république française n’était plus mis à jour régulièrement et c’est le moins que l’on puisse dire. En effet dans certaines rubriques comme dans la section « Reportages », la dernière mise à jour date du 23 Mai 2017. C’est donc un fait, la Présidence la plus jeune de l’histoire du Pays a donc le site web le moins actif de toute l’histoire d’internet. Mais est-ce voulu ? - Extrait Quotidien du 19 décembre 2017.