Le fait du jour : The Macron Show is open

Nous suivons le premier gros déplacement en Afrique d'Emmanuel Macron… 3 pays en 3 jours… La journée d’hier, c’était le Burkina Faso… Aujourd’hui : la Cote d’Ivoire et retour à Paris demain où d’ailleurs on est très inquiet. Le décalage, le changement de température… Tout ça : sur les rotules. Jeudi : il va être sur les RO-TULES. Bref. On en a parlé hier… SON test était de ne SURTOUT pas rater sa première prise de parole sur le sol Africain. Et ça avait lieu dans cet amphithéâtre de la fac Ouaga 1 de Ouagadougou… Il est face à plusieurs centaines d’étudiants… En premier : son discours… le message était ? ///LIVE Je ne suis pas venu vous parler de la politique africaine de la France car la France n’a pas de politique africaine. Extrait Quotidien du 29 novembre 2017