Profession président : y-a-t-il une affaire Hulot ?

Tout a l’air bien calme à Paris et pour cause, la quasi-totalité du gouvernement s’est fait la malle. Emmanuel Macron est en voyage dans le Pacifique, il a emmené avec lui Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Annick Girardin, ministre des Outre-mer et Sébastien Lecornu, secrétaire d’État chargé de l’Écologie. Le reste du gouvernement s’est délocalisé à Bourges, sur demande du Premier ministre. À Paris, ils ne sont plus nombreux mais il y a un ministre, toujours dans la capitale, dont la présence interroge : Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition Écologique n’est d’aucun voyage officiel avec le président de la République. En Inde, où Emmanuel Macron a parlé du climat, il n’était pas là. Aux États-Unis, où ils ont aussi parlé du climat, il n’était pas là. En Australie, non plus et aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie… non plus. Y-a-t-il une affaire Hulot ? Spoiler alert : oui, grave. On a posé la question au staff de Nicolas Hulot et il assure que le ministre a d’autres obligations, en France, et qu’il est « plus utile à Paris qu’en voyage ». Et d’ajouter que sa présence auprès d’Emmanuel Macron n’a pas été prévue par l’Élysée. Donc, Nicolas Hulot n’a pas choisi de rester à l’écart mais a été mis de côté.